Barcellona, Rafinha in Serie A: arriva la decisione

16/03/2017 06:51

BARCELLONA RAFINHA SERIE A / La poca continuità di impiego con la maglia del Barcellona potrebbe indurre Rafinha a cambiare aria al termine della stagione in corso. Secondo 'sport.es', infatti, il centrocampista in questo momento è orientato a chiedere la cessione al club blaugrana, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2020. Secondo il media catalano, il padre del 24enne di San Paolo, l'ex Lecce e Fiorentina Mazinho, avrebbe già ricevuto proposte da Germania, Inghilterra e Italia.

D.T.