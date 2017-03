Juventus, Dybala: "Felice di aver segnato ad un grande come Casillas"

15/03/2017 23:25

JUVENTUS DYBALA PORTO GOL / Dopo aver steso il Milan dagli undici metri, Paulo Dybala si è ripetuto anche in Champions contro il Porto. "Io decisivo? Sono contento, il mio gol ha aiutato la squadra - ha spiegato l'argentino a 'Uefa.com' - Ho segnato a un grande portiere come Casillas".

Una vittoria per la quale la 'Joya' ha voluto ringraziare non solo i compagni ma tutto il popolo della Juventus: "I nostri tifosi sono molto importanti e non smetteremo mai di ringraziarli. Continueremo a ripeterlo perché sappiamo che il loro sostegno è importante, sia in casa che fuori. In questo stadio, i tifosi ci semplificano molto le cose".

Nel frattempo ieri è arrivata la sesta gara stagionale senza subire gol, nonostante Allegri abbia ormai varato il modulo 4-2-3-1 che prevede la presenza contemporanea in campo di Cuadrado, Mandžukić, Higuaín e lo stesso Dybala: "Il mister dice che dobbiamo fare così se vogliamo giocare tutti e quattro. Ci sono molti attaccanti, quindi è importante sacrificarsi per il bene della squadra. A volte dobbiamo dare una mano in difesa, ma è normale ed è molto importante", ha concluso il numero 21 bianconero.

D.G.