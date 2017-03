Frosinone, Soddimo assicura: "Nessun calo fisico o mentale"

16/03/2017 01:52

NEWS FROSINONE/ Intervenuto in conferenza stampa, Danilo Soddimo ha analizzato il momento del Frosinone, reduce dal pareggio interno con il Cittadella e il ko di Bari che ha visto i gialloblu cedere alla Spal la testa della classifica: "Non c'è nessun calo fisico o mentale, il calcio è questo, abbiamo preso gol casuali. A Bari non ci siamo affossati. Non siamo il Barcellona e la Serie B è un campionato partitolare. La forma della Spal? Arriverà il momento, o almeno lo spero, che perderanno qualche punto".

S.F.