Calciomercato Napoli, Fabinho ammette: "C'è stata l'offerta azzurra..."

15/03/2017 23:17

CALCIOMERCATO NAPOLI FABINHO MONACO / Questa sera ha eliminato il Manchester City dalla Champions, ma in estate è stato vicino ad indossare la maglia del Napoli. Stiamo parlando di Fabinho, brasiliano del Monaco che ha confermato il tutto ai microfoni di 'Premium Sport': "C'è stato qualcosa con Napoli, il presidente ha formulato una proposta non sufficiente e quindi rifiutata. Così ho preferito concentrarmi sul Monaco perché questo sarebbe stato il suo anno. Futuro? Non ci penso molto"

D.G.