Monaco-Manchester City, Guardiola: "L'ottimo secondo tempo non è bastato. Torneremo"

15/03/2017 23:01

MONACO MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Il Manchester City di Pep Guardiola fuori agli ottavi di finale. Il tecnico spagnolo - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - ha commentato l'eliminazione della sua squadra contro il Monaco: "Stiamo facendo una buona stagione, ma oggi non siamo riusciti a giocare come sappiamo. Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, ma non è bastato. Dispiace, ma impareremo e torneremo qui l'anno prossimo".

ERRORI - "Forse non sono stato capace di far mostrare ai ragazzi fuori casa la giusta personalità. Complimenti al Monaco, impareremo da questa lezione. Dagli errori si impara sempre. Dobbiamo capire perchè abbiamo sbagliato il primo tempo, in casa abbiamo cambiato le sorti del match, oggi no"

M.S.