Genoa, Preziosi sbotta: "Ciclo finito, vendo il club!"

15/03/2017 22:55

GENOA PREZIOSI CESSIONE CLUB / Dopo Zamparini, la Serie A è pronta a salutare un altro 'storico' proprietario: Enrico Preziosi. "Questa contestazione non la capisco, contestino pure me. Sono pronto a vendere e a farmi da parte - ha dichiarato il patron del Genoa a 'Telenord' - Ho capito che il mio ciclo è finito e forse è anche giusto che io mi ritiri. Ma prima la salvezza matematica. Per questo chiedo di lasciar stare la squadra e un armistizio nei loro confronti".

Intervenuto in merito alla contestazione in programma domani al centro sportivo Signorini da parte della gradinata nord Preziosi ha dichiarato: "Io affronto tutti, anche chi mi odia. Sono pronto a prendermi le uova marce e i pomodori, ma ribadisco: lasciate stare la squadra. Quando raggiungeremo la salvezza matematica nominerò un advisor per la cessione perché fino ad ora ho incontrato almeno 50 avventurieri. Posso solo dire che se arrivasse un compratore serio sarei pronto a fare non un prezzo, ma meno di un prezzo".

D.G.