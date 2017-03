Calciomercato Lazio, Guardiola vuole Keylor Navas

15/03/2017 22:40

CALCIOMERCATO LAZIO KEYLOR NAVAS MANCHESTER CITY / Pep Guardiola mette nel mirino un 'Galacticos'. Come rivela 'As', il manager del Manchester City non è soddisfatto di Bravo e vuole portare in Inghilterra Keylor Navas. Oltre ai 'Citizens', anche il Psg, Liverpool e Arsenal sono sulle tracce del portiere del Real Madrid. Come loro, anche la Lazio si sarebbe iscritta alla corsa vista la possibile partenza di Marchetti a fine stagione. Un obiettivo che - vista la concorrenza - rischia di rimanere solo un sogno per il ds Tare.

D.G.