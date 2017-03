Calciomercato Napoli, pronto il duello con la Juve per Keita

15/03/2017 22:22

CALCIOMERCATO NAPOLI KEITA JUVENTUS LAZIO / Si accende il duello di calciomercato tra Juventus e Napoli. Oltre al ritorno di fiamma dei bianconeri, paventato stamani, anche gli azzurri sono scesi in campo per Keita Balde Diao. A svelarlo è 'Radio Kiss Kiss Napoli', emittente ufficiale del club campano che parla di un interesse anche per Davy Klaassen, centrocampista danese classe ’93 in forza all'Ajax.

Per quanto riguarda l’esterno senegalese le condizioni possono essere propizie vista la scadenza del contratto con la Lazio fissata al 2018 e la poca volontà di rinnovarlo. Sulla trattativa per il prolungamento, tra l’altro, è scoppiata una bufera social nelle ultime ore con Keita che ha preso di mira la stampa romana.

D.G.