Chelsea, si pensa ad un ex Lazio come vice Courtois

15/03/2017 22:00

CHELSEA MUSLERA GALATASARAY / Asmir Begovic è in procinto di trasferirsi al Bournemouth in vista della prossima stagione. E con il prossimo addio del bosniaco, il Chelsea si è già messo a lavoro per trovare un nuovo vice Courtois: come riporta 'Sportmediaset', le piste battute al momento sono tre. La prima porta ad una vecchia conoscenza della nostra Serie A: si tratta di Fernando Muslera, uruguaiano ex Lazio oggi in forza al Galatasaray. In alternativa ci sono in lizza altri due ex 'italiani': Diego Lopez dell'Espanyol e Salvatore Sirigu di proprietà del Psg ora in prestito all'Osasuna, che Conte conosce molto bene avendolo avuto in Nazionale.

D.G.