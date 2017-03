Roma-Lione, Genesio: "Restiamo umili, i giallorossi sono i favoriti"

15/03/2017 21:48

ROMA LIONE GENESIO CONFERENZA STAMPA / Il Lione è pronto a venire in Italia per difendere il doppio vantaggio conquistato all'andata e proseguire il proprio cammino in Europa League. Alla vigilia della gara contro la Roma, il tecnico dei francesi Bruno Genesio ha preso la parola in conferenza stampa: "Stiamo facendo bene ma la Roma è una delle favorite e sicuramente vogliamo andare avanti e continuare con il nostro percorso di crescita. Penso che la cosa essenziale sia l'equilibrio tra le due fasi e che la roma ci metterà in difficoltà ma dovremmo proporre anche il nostro gioco offensivo.

Fudiciosi per la qualificazioni? La Roma è molto forte, seconda in campionato e favorita della competizione. Cercheremo di fare il nostro gioco ma essere anche umili visto che non conosciamo le difficoltà a cui potremmo andare incontro domani. La Roma giocherà sicuramente con ritmi elevati e cercherà di metterci in difficoltà ma noi dobbiamo fare il nostro gioco e metterli in difficoltà col nostro reparto avanzato".

Poi un commento sulle parole di Spalletti, che ha dichiarato di vedere una Roma col 60% delle possibilità di passaggio del turno: "Ho letto su un giornale che il Lione ha il 67% di possibilità di passare il turno ma sono solo statistiche. Dobbiamo giocare sapendo che sarà diverso sul campo e fare il massimo. La cessione di Grenier? Aveva dei problemi fisici e abbiamo pensato che fosse una soluzione ideale per lui di venire a Roma in quanto tutti conosciamo le sue capacità. Chi temo tra Dzeko e Salah? La Roma ha una varietà importante di gioco, Dzeko è molto abile nei cross e può essere letale davanti alla porta e creare incertezza. Abbiamo studiato la partita d’andata e corretto gli errori commessi".

D.G.