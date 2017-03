Atalanta, Petagna: "Inter è alle spalle. Futuro? Ancora qui e in Europa"

15/03/2017 21:35

ATALANTA PETAGNA INTER PESCARA / L'Atalanta vuole cancellare l'Inter e concentrarsi solo sul Pescara. Parola di Andrea Petagna: "La partita contro l'Inter ce la siamo lasciata alle spalle - ha spiegato l'attaccante orobico a 'Premium Sport' - Il ritiro anticipato da venerdì non può farci che bene: staremo insieme a Zingonia, non vediamo l'ora che arrivi domenica. Fosse stato per noi avremmo giocato già oggi. In una stagione al massimo un calo mentale e in parte anche fisico ci sta".

Nonostante la pesante sconfitta per 7-1 subita al 'Meazza', l'obiettivo della 'Dea' resta immutato: "L'Europa League è alla nostra portata, lavoriamo per quella, la Champions è stato solo un sogno passeggero. Pescara? Certe partite casalinghe sono storicamente molto combattute, vedi quella col Crotone vinta di misura". Conclusione dedicata al futuro: "Io mi vedo ancora all'Atalanta, in Europa, la fiducia per crescere me la sta dando la famiglia Percassi".

D.G.