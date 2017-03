Monaco-Manchester City, record storico: zero tiri per i 'Citizens'

15/03/2017 21:39

MONACO MANCHESTER CITY RECORD TIRI / Primo tempo da dimenticare per il Manchester City di Guardiola. La squadra è sotto 2-0 a Montecarlo, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato, questo che qualificherebbe il Monaco.

A certificare la prestazione più che opaca dei Citizens c'è un dato statistico davvero storico, riportato da 'Opta': per la prima volta nella moderna Champions League, il Manchester City non ha effettuato nemmeno un tiro in un primo tempo.

M.S.