Benevento, Pezzi: "Serve un risultato positivo"

16/03/2017 04:28

BENEVENTO PEZZI / Enrico Pezzi ha analizzato il momento del suo Benevento in vista della prossima sfida contro il Perugia. Il difensore ha parlato in conferenza stampa: "L'umore è sempre alto, stiamo bene. Quando vinci certamente è tutto più bello. C'è stato questo cambio di modulo repentino e abbiamo cercato di rimanere sui movimenti vecchi provando a non snaturarci. Questo forse ha penalizzato un po' il modulo. La varietà è sempre una risorsa. Dispiace aver perso qualche punto in queste giornate perché le rivali si sono fermate. Basterebbe avere un cammino più equilibrato e saremmo ancora lì, senza discorsi di punti buttati via. Sono convinto che una buona prestazione e un risultato positivo possa riportare l'entusiasmo".

M.D.A.