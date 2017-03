15/03/2017 20:04

MONACO CITY FALCAO - Grossa sorpresa nell'undici del Monaco che affronterà stasera il Manchester City per il ritorno degli ottavi di Champions League. Jardim deve infatti far fronte alla pesante defezione di Radamel Falcao, che non ha recuperato dal colpo alla coscia rimediato sabato nella sfida di campionato con il Bordeaux. In attacco i monegaschi si affideranno perciò a Mbappé e Germain.

G.M.