16/03/2017 04:07

PALERMO NESTOROVSKI - Buone notizie per Diego Lopez, che recupera Ilija Nestorovski per la trasferta di Udine. Il centravanti macedone del Palermo ha smaltito il problema alla caviglia accusato contro la Roma ed è ritornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di mercoledì. Allenamento completo anche per Pezzella in casa rosanero.

G.M.