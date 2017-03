Manchester United, Mourinho difende Pogba: "Invidiato perché guadagna tanto"

15/03/2017 19:40

MANCHESTER UNITED MOURINHO POGBA / Josè Mourinho a difesa di Paul Pogba: in conferenza stampa il tecnico del Manchester United ha risposto alle critiche subite dal suo centrocampista. "Il mondo sta perdendo valori e l'invidia sta raggiungendo determinati livelli. Se le cose continuano così sono spaventato per la prossima generazione. Non è colpa di Pogba se guadagna 10 volte in più di qualche ex grande calciatore, non è colpa sua se qualche giornalista ha bisogno di spiccioli per sopravvivere".

Mourinho continua: "Pogba è cresciuto in una famiglia povera e i genitori sono sicuro che hanno dovuto lavorare duro per tanti anni. Pogba è arrivato al top e nessuno gli ha regalato mai nulla".

B.D.S.