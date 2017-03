Roma-Lione, UFFICIALE: cambio di programma, niente diretta tv in chiaro

15/03/2017 19:21

ROMA LIONE DIRETTA TV / Niente diretta tv in chiaro per Roma-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma domani sera all''Olimpico' con inizio alle 21.05. Contrariamente da quanto annunciato in un primo momento, infatti, Tv8 trasmetterà Goal Collection delle gare serali e non il match dei giallorossi. Così la gara della formazione di Spalletti sarà visibili in diretta esclusivamente su Sky per i possessori di abbonamento.

B.D.S.