Calciomercato Fiorentina, Prandelli: "Sousa ha perso potere. Tornare..."

15/03/2017 19:02

CALCIOMERCATO FIORENTINA PRANDELLI / Cesare Prandelli e il ritorno alla Fiorentina. Il tecnico, in un'intervista a 'violanews.com', ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di rivederlo in viola: "Voglio trovare una società che abbia voglia di costruire qualcosa insieme all’allenatore. Cerco un club che abbia un progetto tecnico e non pensi solo alle plusvalenze. La Fiorentina? Sono sempre molto in imbarazzo nell'affrontare l'argomento perché amo Firenze e la Fiorentina. Ho fatto 5 anni da tecnico viola e non sarei mai andato via. Detto questo, non mi voglio proporre a nessuno, ma fa comunque piacere essere fermato per strada dalla gente che mi dice di tornare. Mi rendo orgoglioso".

Prandelli ha parlato anche del momento della squadra e di Sousa: "L'allenatore in questo momento ha poco potere, è in difficoltà. Normale che sia così quando c'è una rottura con la proprietà, anche perché i giocatori sono gli stessi dell'anno scorso".

B.D.S.