Roma-Lione, Gonalons: "Non punteremo a difendere il risultato"

15/03/2017 18:45

ROMA LIONE GONALONS - Il Lione riparte dal prezioso 4-2 dell'andata nel ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma. Maxime Gonalons predica però attenzione alla vigilia del match: "Vogliamo andare il più lontano possibile, domani sfideremo la Roma con un vantaggio ma non dobbiamo sottovalutare i giallorossi. Dovremo giocare come fatto nella ripresa del match d'andata - ha dichiarato l capitano dell'Olympique in conferenza stampa - Quello che è accaduto al PSG contro il Barcellona è fenomenale: noi però non dobbiamo pensarci, dovremmo imporre il nostro gioco. La Roma ha tante qualità, però noi non punteremo a difendere il risultato. La Roma non ha nulla da perdere, proverà ad aggredirci fin da subito. Nel match d'andata abbiamo accumulato un vantaggio importante, ma il nostro lavoro non è finito: sarebbe storico vincere contro una squadra italiana, non è mai facile".

G.M.