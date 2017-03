15/03/2017 17:53

GOSSIP JOANA SANZ DANI ALVES / Se Dani Alves è tornato protagonista in campo nelle ultime settimane con la Juventus, la sua compagna Joana Sanz non lo ha mai smesso di esserlo sui social. Su 'Instagram Stories' la modella ha pubblicato due video dove mostra come si mantiene in mostra e accenna per i suoi fan un sensuale balletto.

B.D.S.