Calciomercato Juventus, tiro 'mancino' al Milan

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

15/03/2017 17:48

JUVENTUS MILAN SUSO - L'ennesimo rinvio del closing con la cordata cinese, rallenta inevitabilmente quello che sarà il calciomercato del Milan in vista della prossima estate. Oltre al futuro di Donnarumma e De Sciglio, una delle situazioni più delicate durante questa fase di stallo in chiave societaria è rappresentata anche dalla trattativa per il rinnovo di Suso, sotto contratto attualmente fino al giugno 2019 con il 'Diavolo'.



La volontà delle due parti sarebbe quella di legarsi oltre tale data, ma il mancato passaggio di proprietà ha fatto inevitabilmente slittare una possibile firma dello spagnolo con i rossoneri. Scenario che inevitabilmente non lascia tranquilli i tifosi milanisti, che hanno iniziato ad apprezzare le qualità dell'ex Liverpool, autore finora di una stagione da protagonista tra gol (6) e assist (7) in campionato. Le corteggiatrici non mancano per Suso, ad iniziare dall'Atletico Madrid di Simeone, che potrebbe riportarlo in patria dopo le esperienze in Inghilterra e Italia.

Calciomercato Juve, idea Suso se non rinnova col Milan

Il profilo del classe '93 potrebbe stuzzicare la fantasia però anche della Juventus, a caccia di un'alternativa di lusso a Cuadrado e Mandzukic sugli esterni d'attacco nel super-offensivo 4-2-3-1 di Allegri. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris starebbe vagliando numerosi profili nel ruolo - Di Maria, Bernardo Silva, Douglas Costa e Mahrez i più gettonati - con Suso che potrebbe così diventare un obiettivo sensibile per il calciomercato Juventus se non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo con il Milan. Per il cartellino dello spagnolo serviranno comunque non meno di 20 milioni di euro.

D.T.