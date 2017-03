Milan, l'attacco di Ravanelli: "Si sfiora il ridicolo, pensino al Sassuolo"

15/03/2017 17:20

MILAN RAVANELLI JUVENTUS / Tocca a Fabrizio Ravanelli riaccendere le polemiche dopo Juventus-Milan. L'ex attaccante bianconero su 'itasportpress.it' ha commentato quanto accaduto: "Allegri ha pienamente ragione quando dice che si sfiora il ridicolo. Per un episodio viene giù il finimondo, eppure il regolamento dice che era rigore e il Milan aveva pure fatto goal in fuorigioco. Tra l'altro, i rossoneri col Sassuolo hanno avuto tutti gli episodi a favore e nessuno ha detto nulla. Questa è una cosa bruttissima, si vuole colpire una squadra che vince sempre". Ravanelli ce ne ha anche per Bacca, fermato per un turno dal giudice sportivo: "Si è comportato in maniera a dir poco sbagliata. E' indisponente anche nei confronti dei compagni, è indolente perché quando non gli arriva una palla rimprovera tutti: un atteggiamento che non mi piace".

B.D.S.