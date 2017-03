Calciomercato Juventus, Bernardo Silva: "Bello essere accostati alle big"

15/03/2017 17:20

JUVENTUS BERNARDO SILVA - Non è un mistero l'interessamento delle big d'Europa per Bernardo Silva. Chelsea e Manchester United, oltre alla Juventus in Italia, tengono d'occhio il 23enne fantasista portoghese sotto contratto fino al 2020 con il Monaco: "Ho sentito queste voci, però sinceramente non so dire se siano vere o meno. E' ovviamente bello essere accostati a queste grandi squadre, manon ho pensato a questa situazione - ha dichiarato il mancino classe '94 al 'Times' - Un giorno mi piacerebbe giocare in Inghilterra o Spagna, i migliori campionati a mondo, però adesso sono felice al Monaco".



G.M.