15/03/2017 16:43

ROMA LIONE EUROPA LEAGUE / Rifinitura per la Roma alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lione. Tre i calciatori in dubbio per Spalletti: Bruno Peres, Emerson e Perotti: tutti e tre hanno iniziato l'allenamento decisivo lavorando insieme al gruppo. Dalle loro risposte sul campo dipenderanno le scelte di Spalletti sull'undici iniziale.

B.D.S.