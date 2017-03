DIRETTA Serie A, Milan-Genoa 0-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

18/03/2017 20:45

DIRETTA MILAN GENOA LIVE / Il secondo anticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno, mette di fronte Milan e Genoa. La squadra di Montella vuole rialzarsi subito dopo la sconfitta contro la Juventus per riprendere la corsa ad un posto in Europa League, mentre quella di Mandorlini va a caccia di punti salvezza. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Bertolacci, Mati Fernandez; Ocampos, Lapadula, Deulofeu. All. Montella

GENOA (4-3-3): Lamanna; Izzo, Gentiletti, Munoz, Laxalt; Lazovic, Hiljemark, Cataldi, Ntcham; Lazovic, Simeone, Taarabt. All. Mandorlini

CLASSIFICA: Juventus 70, Roma 62, Napoli 60, Lazio 56, Inter 55*, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 40*, Chievo 38, Udinese 33, Sassuolo 31, Bologna 31, Cagliari 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

*Una partita in più