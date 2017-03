Calciomercato Barcellona, arriva il sì: scelto il sostituto di Luis Enrique

15/03/2017 16:31

CALCIOMERCATO BARCELLONA UNZUE' / Niente Sampaoli, Allegri o Koeman: il Barcellona spiazza tutti e sceglie la soluzione interna per il dopo Luis Enriuqe. Come si legge sul 'corrieredellosport.it', il club blaugrana avrebbe deciso di affidare la squadra a Juan Carlos Unzué, attuale assistente allenatore. Unzuè, 49 anni, ex portiere proprio del Barcellona e del Siviglia, ha alternato esperienza da assistente al Barça con quelle da primo allenatore con Numancia e Racing Standander.

B.D.S.