15/03/2017 16:30

HERTHA BERLINO KALOU - Era nell'aria, adesso è ufficiale: Salomon Kalou resterà all'Hertha Berlino anche al termine di questa stagione. In scadenza a giugno, l'attaccante ivoriano ex Chelsea ha firmato un nuovo accordo (di cui non sono stati resi noti i dettagli) con la formazione di Bundesliga. In questa stagione, Kalou ha realizzato 6 reti in 16 partite.



G.M.