Juventus, Benatia a sorpresa: lascia la Nazionale!

15/03/2017 16:12

JUVENTUS BENATIA MAROCCO - Medhi Benatia lascia, almeno per il momento, il Marocco. Decisione inattesa da parte del difensore della Juventus, che ha motivato così attraverso il profilo personale di Instagram: "Sapete l'attaccamento che ho per il mio paese, ma ho deciso di rinunciare alla prossima convocazione della Nazionale finché le cose nel mio club non cambieranno. Si tratta di una decisione difficile per me, ma sui cui ho riflettuto molto - ha spiegato Benatia - Non posso negare l'evidenza, io non sono un titolare nella mia squadra. Per me è dunque difficile essere essere al top in Nazionale. E' ingiusto, nei confronti del selezionatore e dei compagni, che io prenda il posto di qualche altro giocatore più in forma. Per dieci anni ho rappresentato con orgoglio il mio paese, dando sempre il massimo per la maglia del Marocco, nonostante tutte le difficoltà. Mi mancheranno tanti compagni, soprattutto quelli più anziani con cui ho condiviso tanti momenti in Nazionale. Continuerò ad essere il primo sostenitore del Marocco, buona fortuna!".

G.M.