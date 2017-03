Calciomercato Roma, Rudi Garcia 'rimanda' Vainqueur

15/03/2017 16:06

ROMA GARCIA VAINQUEUR / Rudi Garcia non si è voluto sbilanciare sul futuro di Willy Vainqueur, centrocampista transalpino autore quest'anno di un'ottima stagione con la maglia dell'Olympique Marsiglia, dove è approdato l'estate scorsa dalla Roma con la formula del prestito: "Lo conosco bene, è un calciatore di qualità - le parole riportate da 'le10sport.com' - lo conosco bene perché l'ho già allenato in giallorosso, però del suo futuro ne parleremo più avanti", le parole del tecnico francese. Nei giorni scorsi Vainqueur, che come anticipato da Calciomercato.it è finito nel mirino di squadre inglesi, aveva detto di trovarsi bene con Garcia, auspicando una permanenza nell'OM.

R.A.