16/03/2017 01:33

ATHLETIC BILBAO VALVERDE ZIGANDA / L'Athletic Bilbao pensa al dopo Valverde: nel caso in cui il tecnico decidesse di andare via, il club basco non vuole farsi trovare impreparato. Così la dirigenza vaglia le possibili soluzioni alternative e, secondo 'AS', avrebbe messo in cima alle preferenze José Ángel Ziganda, tecnico della squadra B della società basca.

B.D.S.