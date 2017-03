Juventus, Bonucci torna sulla lite con Allegri: "Sfido chiunque a dire..."

15/03/2017 15:53

JUVENTUS BONUCCI ALLEGRI / I risultati positivi della Juventus hanno fatto passare velocemente in secondo piano il litigio - al termine della sfida tra Juventus e Palermo - tra il tecnico Massimiliano Allegri ed il difensore Leonardo Bonucci. Ai microfoni di 'Sky Sport', quest'ultimo è tornato sulla questione per spiegare che "nell'arco di una stagione sono cose che possono capitare e che servono a cementare il gruppo. Io ho sbagliato e ho pagato. Il mister ha sbagliato ed ha pagato. Ora andiamo avanti. E' una cosa che fa parte di tutti i rapporti di amicizia e lavoro: sfido chiunque a dire che non ha mai litigato con la moglie, con un amico o con il capo".

M.R.