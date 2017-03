Roma, Spalletti sull'arrivo di Pallotta: "Ecco cosa gli dirò"

15/03/2017 15:38

ROMA SPALLETTI PALLOTTA / Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lione, il tecnico giallorosso Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda su James Pallotta, atteso in Italia domani pomeriggio: "Quando arriverà, lo saluterò in maniera cordiale perché non ho nulla da dirgli. Ascolterò cosa avrà da dirmi lui ma non mi sembra ci siano i presupposti per il casino che è venuto fuori. Io devo portare a casa i risultati che spero siano soddisfacenti per lui. Io non ho da dire nulla, ho solo da ascoltare".

B.D.S.