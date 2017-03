Juventus, Bonucci cerca rivincite: "Che stimoli il Barcellona, temo il Bayern"

Maurizio Russo

15/03/2017 15:23

JUVENTUS BONUCCI CHAMPIONS / La Juventus ha raggiunto i quarti di finale di Champions League abbastanza agevolmente, vincendo sia l'andata in trasferta che il ritorno in casa contro il Porto, senza peraltro subire gol. La squadra di Allegri è tra le migliori otto d'Europa, ma non si accontenta e attende con trepidazione il sorteggio di venerdì prossimo per conoscere l'avversario dei quarti di finale. Al termine della partita di Torino, il portiere e capitano Gianluigi Buffon aveva espresso il desiderio di evitare la sorpresa Leicester. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare le ultime news Juventus, il difensore Leonardo Bonucci non è dello stesso avviso: "Credo sia giusto dire che quello che abbiamo appena raggiunto è l'obiettivo intermedio che una società come la Juve deve raggiungere: siamo tra le prime otto d'Europa e adesso sta a noi migliorarci e provare ad arrivare sempre più in alto. La squadra che mi entusiasma di più nel sorteggio è il Barcellona che ha fatto una grande rimonta. Sarebbe un grosso stimolo affrontare la squadra che due anni fa ci ha sconfitto in finale e che adesso è nella migliore condizione di forma psicofisica dopo aver ribaltato il risultato col Psg".

Juventus, Bonucci: "Bayern Monaco squadra completa con Ancelotti"

Se la rivincita con il Barcellona è il sogno di Bonucci, il difensore bianconero non ha dubbi quando si tratta di indicare la squadra che invece sarebbe meglio evitare. "Sceglierei di sicuro il Bayern Monaco, perché è una squadra completa - prosegue l'ex barese che sottolinea il salto di qualità con il cambio sulla panchina baverese nella scorsa sessione estiva di calciomercato - Con Ancelotti ha trovato un altro modo di interpretare il calcio, ma è sempre vincente come negli anni scorsi con Guardiola. Nella partita secca può succedere di tutto, su due scontri invece è una squadra più tosta da fronteggiare".