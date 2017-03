Roma-Lione, Dzeko: "Siamo forti, dimostriamolo. Sempre fiducia in me stesso"

15/03/2017 15:45

ROMA LIONE CONFERENZA DZEKO / Al fianco di Luciano Spalletti in conferenza stampa, Edin Dzeko risponde alle domande sull'attualità delle news Roma alla vigilia della sfida contro il Lione, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. "Domani sarà più difficile rispetto all'andata perché dobbiamo fare due gol per passare il turno. Tutti dicono che siamo una squadra forte e io sono d'accordo, ma secondo me dobbiamo dimostrarlo nella partita di domani. Dobbiamo giocare come nel primo tempo di Lione: abbiamo fatto due gol e creato altre occasione, mentre il loro gol è arrivato su un nostro errore su un calcio piazzato. Anche noi possiamo sbloccare la partita con una punizione: dobbiamo essere aggressivi dal primo all'ultimo minuto come hanno fatto loro. Solo così possiamo passare. La mia miglior stagione? Posso migliorare io e può migliorare la squadra: domani dobbiamo dare tutti qualcosa in più rispetto alle ultime uscite. Forse non sono ancora così cattivo come vuole il mister - ride girandosi verso Spalletti - ma ho sempre avuto fiducia in me stesso, anche lo scorso anno quando ho fatto bene. Non voglio guardare indietro, ma sempre avanti: magari domani posso fare una buona partita e aiutare la squadra a passare il turno. Tifosi? Abbiamo bisogno di loro: quando lo stadio è pieno noi possiamo fare meglio. Lo abbiamo visto all'andata con il Lione, sostenuto dai tifosi anche sull'1-2 e capace di fare tre gol. Tutti hanno visto Barcellona-Psg, ma io sapevo già che tutto è possibile: al Manchester City abbiamo vinto il primo scudetto dopo 44 anni nei minuti di recupero contro il Qpr... Nel calcio tutto è possibile e io ci credo sempre".

M.R.