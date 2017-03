Roma-Lione, Spalletti: "Abbiamo il 60% di possibilità di qualificarci"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

15/03/2017 15:05

ROMA LIONE CONFERENZA SPALLETTI / Nelle news Roma spazio all'Europa League con il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Dopo la sconfitta per 4-2 dell'andata i giallorossi proveranno a ribaltare i pronostici. Luciano Spalletti parla nela tradizionale conferenza stampa della vigilia: Calciomercato.it vi offre le sue dichiarazioni in diretta.

INFORTUNI - "Per Peres gli esami sono negativi e vediamo nell'allenamento. Il problema è al flessore sinistro. Perotti ha avuto un problema al flessore destro, ma si è allenato e ieri ha fatto quello che doveva fare: se c'è la conferma anche oggi è come se fosse disponibile".

TATTICA - "La partita si affronta valutando la partita precedente e del risultato di cui abbiamo bisogno. Si può anche prendere in considerazione quello che non abbiamo saputo scegliere della partita precedente. Ho visto molte cose fatte bene, si prendono in considerazione quelle fatte male e lavorarci in maniera corretta. Sicuramente non vagheremo in giro per il campo".

CONDIZIONE MENTALE - "La trovo bene. Vedo la maturazione e c'è questo dialogo dove loro sono pronti a fare un'analisi corretta e poi comportarsi di conseguenza. Non ho mai visto dubbi nella mia squadra. Domani sera servirà qualcosa di più perché c'è il risultato dell'andata che ci penalizza. Ma anche se avessimo perso 1-0, domani sarebbero serviti due gol. Ma è una cosa a portata di mano".

Roma-Lione, Spalletti ci crede: "Ci qualifichiamo al 60%"

ATTEGGIAMENTO -"Noi dobbiamo fare la partita, andare dentro, cercare subito di far gol e non perdere mai ordine e avere equilibrio sulle ripartenze degli avversari. Questo lo dobbiamo assolutamente fare. Le difese deboli? Credo sia più una questione di qualità dell'attacco, sia per noi che per il Lione. Possiamo cambiare, giocare anche a quattro ma è questione di equilibrio. Dobbiamo uscire senza rimpianti, fare questa partita senza paura, che il risultato dell'andata è arrivato ma che non significa niente. Questo me lo aspetto dalla squadra e credo che scendano in campo per diventare delle stelle. La qualificazione è aperta anche prendendo gol. Sono convintissimo che dentro la partita riusciremo a ragionare, a respirare, a fare quello di cui c'è bisogno".

EMERSON - "Se può essere utile anche partendo da fuori lo portiamo. Se non può giocare, non lo convochiamo. Faremo le valutazioni del caso sia di scelte possibili, sia di problemi fisichi. Vedremo dopo l'allenamento".

PERCENTUALI - "Delle percentuali ho già parlato con i ragazzi. In base al valore dei miei giocatori sento di avere il 60% di possibilità di passare il turno"