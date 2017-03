15/03/2017 14:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS AMADOR / Sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo, la Juventus potrebbe pescare un rinforzo per la difesa in Portogallo. Secondo quanto si legge su 'A Bola', infatti, il Dg bianconero Beppe Marotta avrebbe chiesto informazioni su Pedro Amador, 18enne terzino sinistro del Belenenses che peraltro non ha ancora un contratto da professionista. Su di lui c'è anche il Benfica.

M.R.