Cagliari, Pisacane: "Cerco nuovi stimoli. Non mi sento da serie A..."

15/03/2017 14:28

CAGLIARI PISACANE / Pisacane è tra i protagonisti in questa stagione del Cagliari. Il difensori, che ha fatto il suo esordio in serie A con la maglia dei sardi, ha parlato della sua avventura in rossoblu: "Non mi sento certo un giocatore da Serie A per aver fatto qualche buona gara - ammette ai microfoni di 'Corriere dello Sport' - So bene di dover fare più degli altri per riuscire a restarci e dimostrare che anche io ho delle qualità".

SOGNO - "Ho sognato di arrivare a questo punto, i miei sogni si sono avverati ma bisogna sempre sollevare l'asticella per trovare nuovi stimoli. Con il Cagliari è stato subito grande feeling reciproco, spero che resti il ricordo soprattutto dell’uomo Pisacane. Cerco di dare sempre tutto me stesso fino all’ultima goccia di sudore, in tutto quello che faccio. Le critiche? Le prendo come un ulteriore stimolo a fare meglio".