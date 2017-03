Calciomercato Fiorentina, dg Partizan: "Milenkovic giocherà in Italia"

15/03/2017 14:20

CALCIOMERCATO FIORENTINA MILENKOVIC / Tutto fatto. Le conferme ufficiali arrivano direttamente dalla Serbia: Nikola Milenkovic giocherà la prossima stagione con la maglia della Fiorentina. Il dg del Partizan Belgrado, Milos Vazura, - intervenuto ai microfoni di 'zurnal.rs' - ha annunciato il trasferimento del giovane difensore: "Nikola nella prossima stagione giocherà in Italia - Dal prossimo 1 luglio il giocatore andrà alla Fiorentina, con la quale abbiamo trovato un accordo per 5,1 milioni di euro. L'intera cifra andrà al Partizan e non ci saranno percentuali sulla futura rivendita".

M.S.