Borussia Dortmund, UFFICIALE: per Götze stagione finita

15/03/2017 14:08

BORUSSIA DORTMUND GÖTZE / Stagione finita per Mario Götze ma la speranza di tornare in piena forma all'inizio del prossimo anno calcistico. Il Borussia Dortmund ha diramato un comunicato sulle condizioni del trequartista tedesco, fermato da problemi metabolici. Il trattamento continua positivamente ma il calciatore non potrà tornare ad allenarsi normalmente prima dell'estate. L'obiettivo per Götze è tornare pienamente operativo per l'inizio della prossima stagione.

B.D.S.