FOTO - Leicester, tifoso rende omaggio a Ranieri

15/03/2017 14:15

LEICESTER RANIERI / Claudio Ranieri non è più il manager del Leicester, ma la favola continua. Non certo in campionato, dove la squadra è in lotta per non retrocedere, bensì in Champions League. Nella prima partita senza il tecnico romano in panchina, le 'Foxes' hanno ribaltato il 2-1 dell'andata battendo 2-0 il Siviglia e qualificandosi per i quarti di finale. Sugli spalti, però, i tifosi non hanno dimenticato Ranieri, anzi: c'è chi se lo è tatuato sulla pelle accanto al trofeo della Premier League.

M.R.