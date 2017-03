Barcellona, nel mirino un attaccante del Borussia Dortmund

15/03/2017 13:50

BARCELLONA BORUSSIA DORTMUND DEMBELE / Barcellona alla ricerca di giovani talenti. Come riporta 'Mundo Deportivo', nel mirino del club blaugrana ci sarebbe Ousmane Dembélé, attaccante del Borussia Dortmund seguito anche in passato. Il 19enne francese, per duttilità e potenzialità, sarebbe stato individuato per far rifiatare il super trio composto da Messi, Neymar e Suarez. Ha un contratto in scadenza nel 2021 coi tedeschi e piace anche ad altri club europei.

M.D.A.