Barcellona, ritorno di fiamma per Thiago Alcantara

15/03/2017 13:10

BARCELLONA THIAGO ALCANTARA BAYERN / Il Barcellona rivuole Thiago Alcantara. Il 25enne 'canterano', oggi in forza al Bayern Monaco, secondo quanto riportato da 'Cadena Ser', sarebbe finito nel mirino dei blaugrana. Il club spagnolo vorrebbe riportare a casa il calciatore che lasciò il Barcellona, per trasferirsi in Baviera, nel 2013. Strapparlo ai tedeschi, però, non sarà per nulla facile: Carlo Ancelotti ha, infatti, dato prova di puntare molto su Alcantara.

M.S.