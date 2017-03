15/03/2017 11:30

CALCIOMERCATO NAPOLI LASAGNA / Il Napoli è pronto per tornare alla carica per Kevin Lasagna, attaccante di proprietà dell'Udinese attualmente in prestito al Carpi. Secondo 'Il Roma', in estate il club partenopeo potrebbe offrire ai bianconeri il cartellino di Duvan Zapata, già in prestito in Friuli. A Napoli, Lasagna ritroverebbe Giuntoli.

S.D.