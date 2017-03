Borussia Dortmund, UFFICIALE: Gonzalo Castro rinnova

15/03/2017 11:44

BORUSSIA DORTMUND GONZALO CASTRO / Gonzalo Castro prolunga la sua permanenza al Borussia Dortmund. Il centrocampista ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2020. A comunicarlo è stata la stessa società tedesca sul suo sito ufficiale. Castro si è detto molto felice per l'accordo: "Sono molto soddisfatto della fiducia riposta in me dal club e posso dire che sono orgoglioso di indossare questa maglia e giocare davanti a questi grandi tifosi".

M.D.A.