Sassuolo, Cannavaro: "Berardi mi ricorda Cavani, andrà in una grande squadra"

15/03/2017 11:02

SASSUOLO CANNAVARO / Paolo Cannavaro elogia i suoi compagni di squadra e il tecnico Di Francesco. L'esperto difensore ha parlato ai microfoni di 'Sassuolo Channel': "Di Francesco è un allenatore che ti convince e ti entra nella testa. Le poche nozioni che dà lui ti danno la possibilità di fare meglio in campo. E' un istruttore, tutti gli allenatori dovrebbero essere come lui. Acerbi? E' un ragazzo che è tornato in maniera devastante, con una grinta incredibile. Il soprannome 'Leone' è giusto per lui, ci sta insegnando tanto. Berardi? Quello che ho visto in Berardi l'ho visto solo in un giocatore nella mia carriera: Cavani. La voglia e il desiderio di fare gol, doveva arrivare per forza. Sa che è forte e questo lo porterà in una grande squadra e vincerà".

M.D.A.