DIRETTA Liga, Athletic Bilbao-Real Madrid: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

18/03/2017 15:15

DIRETTA ATHLETIC BILBAO REAL MADRID LIVE / L'Athletic Bilbao ospita la capolista Real Madrid in una delle sfide più sentite della 28esima giornata della Liga spagnola. La formazione di Valverde ha bisogno di punti in chiave Europa League, mentre quella di Zidane vuole bissare il successo dell'andata per allungare in classifica. Calciomercato.it vi offre il match del 'San Mames' in tempo reale.

CLASSIFICA: Real Madrid 62*, Barcellona 60, Siviglia 57, Atletico Madrid 52, Villarreal 48**, Real Sociedad 48, Athletic Bilbao 44, Eibar 40, Espanyol 39, Alaves 37, Celta Vigo 35*, Las Palmas 35**, Valencia 30, Betis 28, Deportivo la Coruna 27, Malaga 26, Leganes 25, Granada 19, Sporting Gijon 18, Osasuna 11.

*Una partita in meno

**Una partita in più