Champions League, dal Barcellona al Leicester: ecco chi può affrontare la Juventus

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

15/03/2017 10:50

JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE / La vittoria per una rete a zero (firmata Dybala) nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, ieri allo 'Juventus Stadium' di Torino, ha dato la certezza alla Juve di essere tra le migliori 8 formazioni d'Europa.

Nella giornata di venerdì, la squadra bianconera conoscerà il nome della sua avversaria ai quarti di finale della massima competizione europea per club, che si disputeranno nei giorni martedì 11 e mercoledì 12 aprile per le gare d'andata e mercoledì 18 e giovedì 19 aprile per quanto riguarda i match di ritorno. Il sorteggio di Champions League, ora che la qualificazione ai quarti è in tasca, è la news Juventus del momento. Come da tradizione, Calciomercato.it seguirà in diretta l'evento.

Nel post Juve-Porto, Gigi Buffon ha indicato il nome della squadra da evitare: "Volevamo una Juventus sempre nella top8 della Champions. E' questo il nostro livello. Se ci arrivi per 10 volte di fila, poi ti capita anche di vincerla. Vorrei evitare il Leicester. E' una squadra pericolosa, che ha entusiasmo. Avremmo tutto da perdere e sa far male a chi vuol fare la partita".

L'allenatore Massimiliano Allegri ha dichiarato: "L'obiettivo era quello di arrivare nelle prime otto. Vedremo cosa ci capiterà. Ora dobbiamo migliorare nella qualità del gioco, che nella ripresa ha lasciato a desiderare. Affronteremo squadre importanti e serviranno prestazioni diverse. (...) Buffon non vorrebbe il Leicester? L’importante è essere arrivati tra le prime 8, indipendentemente dalla squadra (...) Bisogna avere la forza di arrivare in finale".

Juventus, ecco i possibili avversari in Champions League

Come la Juventus, anche il Barcellona (dopo la memorabile rimonta ai danni del Paris Saint-Germain), il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, il già citato Leicester ed il Real Madrid (che ha eliminato il Napoli) hanno già strappato il pass per i quarti di finale. Da definire gli ultimi due slot: si attende l'esito di Atletico Madrid-Bayer Leverkusen e Monaco-Manchester City.