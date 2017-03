15/03/2017 10:35

JUVENTUS PORTO DILETTA LEOTTA / Ospite speciale nella serata di ieri allo 'Stadium'. Ad assistere alla sfida per il passaggio del turno della Juventus di Allegri c'era infatti Diletta Leotta, di bianconero vestita. In compagnia di Cecilia Guglielmino che, come la giornalista di 'Sky', ha ricevuto molti consensi sul web, Diletta si è gustata l'1-0 contro il Porto, senze farsi mancare qualche video, dal campo alle risate in amicizia.

L.I.