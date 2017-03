DIRETTA Premier League, Stoke City-Chelsea: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

18/03/2017 15:00

DIRETTA STOKE CHELSEA LIVE / La 29esima giornata della Premier League inglese vede la capolista Chelsea impegnata sul campo dello Stoke City. La formazione di Conte va a caccia di un altro successo per allungare ulteriormente in vetta, mentre quella di Hughes - che ha poco da chiedere alla sua classifica - cerca il colpaccio davanti ai propri tifosi. Calciomercato.it vi offre il match di 'Britannia Stadium' in tempo reale.

CLASSIFICA: Chelsea 66, Tottenham 56, Manchester City 56, Liverpool 52, Arsenal 50, Manchester United 49, Everton 47, West Bromwich Albion 40, Stoke City 36, Southampton 33, West Ham 33, Burnley 31, Watford 31, Bournemouth 30, Leicester 27, Swansea 27, Crystal Palace 25, Hull City 24, Middlesbrough 22, Sunderland 19.