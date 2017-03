15/03/2017 10:20

CALCIOMERCATO NAPOLI PERIN / Il Napoli ha individuato in Mattia Perin, portiere del Genoa attualmente fermo ai box per infortunio, l'erede naturale di Pepe Reina, al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2018. Lo scrive 'Il Mattino'.

S.D.